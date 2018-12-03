Володин: Депутаты Госдумы сэкономили 0,5 млрд рублей

Москва, , 15:21 — REGNUM Депутатам Госдумы удалось сэкономить порядка 0,5 млрд рублей, которые были выделены им из федерального бюджета 2018 года. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

«В целом по расходным полномочиям сэкономлено нами 500 млн рублей. А внутри этих 500 млн рублей 100 млн рублей с небольшим — это экономия по фонду оплаты труда депутатам», — пояснил Володин.

В частности, таких результатов удалось добиться за счёт новых норм регламента, которые подразумевают ужесточение дисциплины и отчётность депутатов в случае отсутствия на пленарном заседании Госдумы.

«Депутаты, если отсутствуют, то пишут заявление за свой счёт. Экономия по больничным листам тоже сейчас (появилась). То есть, если депутат отсутствует, то либо это за свой счёт, либо это больничный. В итоге появляется экономия», — отметил Володин.

Сэкономленные средства уйдут обратно в федеральный бюджет, отметил спикер Госдумы.

«Деньги уйдут в бюджет», — подчеркнул он.

В 2018 году на финансирование работы Госдумы из федерального бюджета было выделено 10,69 млрд рублей. Из них 3,4 млрд рублей были направлены на выплату зарплат депутатам.