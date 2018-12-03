Итальянские железнодорожники проведут несколько забастовок за месяц

Милан, Италия, , 15:16 — REGNUM Сотрудники итальянских железнодорожных компаний намерены провести в декабре 2018 года сразу несколько забастовок, сообщает Corriere della Sera в понедельник, 3 декабря.

Уже в понедельник должна начаться 24-часовая забастовка водителей автобусов и поездов в Болонье. При этом будут обеспечены «обязательные услуги» в утренние (6−9) и вечерние (18−21) часы.

Также анонсирована забастовка работников компании Italo, которая должна состояться 4−5 декабря и может затронуть работу поездов по всей стране. Сотрудники Trenord собираются бастовать 9−10 декабря.

Запланирован и ряд «местных» забастовок: 4 декабря на Сицилии, 10 декабря в Калабрии, 16 декабря в Пьемонте, 17 декабря в Венето. Общенациональные забастовки в наибольшей степени коснутся Милана.