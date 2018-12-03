В мурманский порт доставили самоподъемную платформу

Мурманск, , 15:16 — REGNUM Мурманский морской торговый порт завершил выгрузку самоподъемной платформы С-724. Она была доставлена на Кольский полуостров по заказу «Китайской компании коммуникаций и строительства», работающей в Мурманской области в рамках инфраструктурных проектов, реализуемых в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

В разобранном виде платформа была доставлена в Мурманский морской торговый порт, где груз был обработан в кратчайшие сроки. После завершения таможенных процедур платформу погрузили на баржу и отбуксировали для монтажа в месте проведения работ.

Как отметил коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко, обработка генеральных грузов, в том числе арктического направления, является для Мурманского морского торгового порта одним из приоритетов в работе.

«Благодаря имеющейся инфраструктуре, порт обрабатывает эти грузы круглогодично. Мощности Мурманского морского торгового порта в совокупности с профессионализмом и опытом работников позволяют выполнять операции в максимально сжатые сроки», — отметил Андрей Доценко.