Механизм субсидий на поддержку АПК несовершенен – Патрушев

Москва, , 15:11 — REGNUM В регионы России на оказание мер господдержки АПК направлено порядка 121 млрд рублей. До аграриев доведено 80% от этих средств. К концу 2018 года этот показатель должен составить 100%, заявил сегодня, 3 декабря, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

При этом Патрушев отметил, что существующий механизм единой субсидии регионам РФ несколько несовершенен. Поэтому Минсельхоз будет работать над тем, чтобы господдержка становилась более эффективной.

«Сейчас проводятся мероприятия по конкретизации поддержки регионов России. Будет проведен предварительный анализ, и на его основе будут вырабатываться направления развития АПК для каждого субъекта РФ в отдельности», — пояснил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100% площадей. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось собрать 110 млн тонн зерновых, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет.

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