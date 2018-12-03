Индонезия может стать крупнейшим экспортером декоративных рыб в мире — СМИ

Джакарта, , 14:41 — REGNUM Индонезия может стать крупнейшим экспортером декоративных или аквариумных рыб в мире, сообщает Antaranews.

На территории Индонезии насчитывается не менее 400 видов пресноводных декоративных рыб и 650 видов рыб, обитающих в морской воде.

В настоящее время Индонезия занимает третье место в мире по экспорту морских декоративных рыб и пятое место по экспорту пресноводных декоративных рыб. Экспорт декоративной рыбы в Индонезии составил 27,6 млн долларов США в 2017 году, что на 3 млн долларов США больше по сравнению с 2016 годом.

«Доля экспорта индонезийских декоративных рыб на мировом рынке увеличивается. Это огромная возможность для Индонезии», — заявили в министерстве по морским делам.

«Это печально, потому что «королем» декоративных рыб считается Сингапур, а не Индонезия, хотя рыба отправляется из Индонезии», — отметил министр-координатор по морской политике Лухут Бинсар Панджаитан.

Министр также заявил, что правительство поддерживает экспорт декоративной рыбы, но напоминает индонезийским предпринимателям о необходимости следить за устойчивостью природных ресурсов.

Напомним, Индонезия — самая большая страна-архипелаг в мире, 2/3 ее территории приходится на океан. Здесь можно найти почти все виды тропических декоративных рыб.