В Ставропольском крае начнут строить ветряные электростанции

Москва, , 14:52 — REGNUM До 2024 года Ставропольский край планирует увеличить экспорт своей сельскохозяйственной продукции в 3,5 раза. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 3 декабря заявил губернатор этого региона Владимир Владимиров.

По словам губернатора, за два года в регионе уже начали работать шесть новых тепличных комплексов, а сам Ставропольский край занял пятого место в РФ по объёмам производства плодоовощной продукции. Кроме того, к 2021 году власти региона надеются увеличить до 10 тыс. гектаров площади, отведённые под выращивание хлопка.

Ещё одно направление — это развитие альтернативной энергетики, а именно создание ветропарков общей мощностью до 1 гигаватта. Строительство ветряных электростанций (порядка 400 установок) намечено на 2020 и 2022 годы. Участки, где разместят «ветряки», уже предварительно выбраны.

В то же время, развивая тему сельского хозяйства, губернатора отметил, что производство зерна не останется без внимания властей региона.

«Сегодняшние наши устремления связаны только с экспортоориентированностью, зерно мы 100% будем поддерживать, потому что в нашем общем экспорте зерно составляет 60%, плюс большая доля мяса птицы», — подчеркнул Владимиров.

Напомним, что Ставропольский край находится на ведущих позициях по производству сахарной свёклы, овощей и мяса. В 2018 году в Ставропольском крае был получен рекордный урожай хлопка. Кроме того, край входит в тройку регионов — лидеров по производству зерна и объёма его экспорта. Ежегодно на Ставрополье собирают от 8 млн до 10 млн тонн зерновых культур. 80% получаемого в крае зерна — высокого качества.