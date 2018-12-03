В Ярославской области снизился урожай картофеля и овощей

Ярославль, , 14:48 — REGNUM В Ярославской области за 10 месяцев 2018 года сбор овощей снизился на 38,6%, картофеля — на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ярославльстат.

Зерна намолочено на 0,8% больше. При этом в целом сельскохозяйственное производство выросло на 8,7%. Рост обеспечило животноводство и птицеводство. Так скота и птицы на убой было произведено на 4,5% больше, молока — на 3%, а яиц — на 9,9% по сравнению с 2017 годом.

Практически прекратило в регионе существование свиноводство. Поголовье свиней сократилось в 2,8 раза: с полутора тысяч голов до 572. А вот поголовье птицы выросло на 13,8%, составив 13,6 млн особей.

Также растет лесная отрасль, данные которой тоже учитываются в статистике сельского хозяйства. Производство лесоматериалов выросло на 8,2%, составив 26,9 тыс кубических метров за 10 месяцев 2018 года.

Интересно, что официальная статистика Ярославльстата расходится с официальными заявлениями региональных властей. Так, руководители разного уровня не раз заявляли о «картофельном кластере», «сырном кластере», «кролиководческом кластере» и развитии «аквакультуры». Между тем статистика не видит промышленного производства ни кроликов, ни рыбы, а урожай картофеля падает. Скорее, можно вести речь о птицеводческом кластере, который успешно развивается без громких заявлений.

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