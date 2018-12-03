Губернатор Ставропольского края признался, что «не дорабатывает»

Москва, , 14:51 — REGNUM За четыре прошедших года инвестиционный портфель Ставропольского края вырос примерно на 40% и составил 126 млрд рублей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 3 декабря заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Над чем нужно работать ещё настойчивее, так это над увеличением реальных доходов жителей края, — сказал глава края. — Мы здесь хоть и идём в ногу с федеральными стандартами, но не успеваем за фактическим темпом роста цен, а значит, не дорабатываем».

Также он отметил важность таких инструментов, как технопарки, благодаря которым властям региона удалось создать две промышленные агломерации, производящие почти половину всей промпродукции Ставропольского края, где индекс промышленного производства опережает общероссийские показатели почти на 4%.

«Исполняя букву и дух майского Указа президента страны, мы тем самым будем решать самые актуальные вопросы развития территории, так как задачи, обозначенные главой государства, полностью отражают запросы и выбор ставропольцев», — заверил Владимиров.

Также он обратил внимание на то, что за 9 месяцев 2018 года в Ставропольском крае появилось 800 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, что в настоящее время в Ставропольском крае проживают почти 3 млн человек. В состав края входят 16 муниципальных районов, 17 городских округов, 2 городских поселения и 166 сельских поселений. Всего 201 муниципальное образование. Одним из главных экономических показателей региона является производство минеральных удобрений. Ставропольский край занимает лидирующие позиции в РФ по производству полимерной продукции и изделий стекольной промышленности.