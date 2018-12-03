Правительство Украины обвинили в сокрытии реальных цен на газ

Киев, , 14:33 — REGNUM

На Украине тарифы на природный газ для населения завышены в два раза. При этом себестоимость добычи украинского газа в три раза ниже, чем установленная правительством цена на газ. Об этом 3 декабря на согласительном совете Верховной Рады заявил депутат, сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

«Мы требуем поставить на голосование совместный проект постановления, который лидеры фракций совместно подписали в парламенте об отмене повышения тарифов и пересмотре тарифов. Эти тарифы нужно привести к нормальному обоснованному уровню… Сегодня тарифы завышены в два раза, стоимость газа украинской добычи минимум в три раза дешевле, чем импортный, который правительство предлагает нам покупать вперемешку с нашим газом», — рассказал Бондарь.

При этом он потребовал, чтобы правительство и Рада отреагировали на действия руководства компании «Нафтогаз Украина», которое не пустило на проверку представителей Счетной палаты Рады.

«Мы хотим, чтобы все-таки произошла проверка «Нафтогаза Украины». Это какая-то вакханалия, когда представителей Верховной Рады — Счетную комиссию, которая от имени Верховной Рады может проверять государственные организации и предприятия, не пускают на проверку. Это организация, которая сегодня грабит украинцев, которая выписывает себе самые высокие зарплаты в Европе, выписывают себе премии, которые даже не снились европейским руководителям нефтегазовых предприятий. Они ещё и позволяют себе не пускать представителей Счетной палаты, которые действуют от имени Верховной Рады Украины», — возмутился Бондарь.

Он также обвинил украинское правительство в уничтожении и выкачивании денег из украинцев.

«Эта коррупционная схема по уничтожению украинцев, по выкачиванию из украинцев последних денег действует под прикрытием власти. Они не хотят пересмотреть тарифы, они не хотят допустить к проверке наших представителей Счетной палаты и определить реальную цену на газ для украинцев. Давайте вызывать в парламент представителей «Нафтогаза», министерства энергетики, министерства социальной политики и каждого заслушивать, что реально происходит? Какая реальная себестоимость добычи газа, какие реальные тарифы?» — подытожил Бондарь.

Ранее, 28 ноября, глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что представители Счетной палаты Рады якобы не имеют права проверять компанию «Нафтогаз».

"К счастью у «Нафтогаза» есть существенное преимущество в ситуации с попыткой провести «проверку» со стороны Счетной палаты — они не имеют права нас проверять, хотя и продолжают настаивать на этом. Очевидно, что эта проверка — очередная попытка нелегитимно вмешаться в деятельность компании, которая хоть и находится в 100% государственной собственности, но является субъектом частного права», — отметил Коболев.

Напомним, в ноябре шесть фракций Верховной Рады подписали проект постановления о вводе моратория на повышение тарифов и проведении аудита энерготарифов.

«Сегодня газ украинской добычи стоит 70−90 долл. Почему вы предлагаете нам покупать его по 300 долл? Кто наживается на этом? За счет украинцев наживаетесь и покупаете по всему миру себе виллы, яхты, получаете сумасшедшие зарплаты и премии, которых не видит никто в мире», — возмутился депутат.

Как сообщалось, 15 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не отменит повышение цен на газ, которое произошло с 1 ноября 2018 года. Премьер отметил, что не будет прислушиваться к требованиям Рады и населения отменить рост цен на газ.

Напомним, в октябре премьерГройсман заявил о повышении цены на газ для населения на 23,5% (до 307 долл за 1 тыс кубометров) с 1 ноября. «Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров (с МВФ — ред.)», — констатировал Гройсман.