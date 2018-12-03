Китай быстро расширяет импорт «Боингов»

Сиэтл, США, , 14:32 — REGNUM В Сиэтле (США, штат Вашингтон) состоялась церемония передачи Китаю двухтысячного самолета фирмы Boeing; пассажирский лайнер Boeing-737 был передан китайской компании XiamenAir, сообщает 3 декабря Синьхуа.

Президент Boeing China Джон Брамс сообщил корреспонденту агентства, что первый из самолетов этой фирмы был поставлен в КНР в 1973 году, а в 2013 году китайские перевозчики получили тысячный авиалайнер. На приобретение Китаем еще одной тысячи самолетов ушло всего пять лет, и в настоящее время каждый четвертый пассажирский авиалайнер Boeing поставляет покупателям из Китая.