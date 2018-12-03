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Китай быстро расширяет импорт «Боингов»

Экономика

И становится ключевым покупателем продукции американского авиапроизводителя

Сиэтл, США, 3 декабря 2018, 14:32 — REGNUM  В Сиэтле (США, штат Вашингтон) состоялась церемония передачи Китаю двухтысячного самолета фирмы Boeing; пассажирский лайнер Boeing-737 был передан китайской компании XiamenAir, сообщает 3 декабря Синьхуа.

Президент Boeing China Джон Брамс сообщил корреспонденту агентства, что первый из самолетов этой фирмы был поставлен в КНР в 1973 году, а в 2013 году китайские перевозчики получили тысячный авиалайнер. На приобретение Китаем еще одной тысячи самолетов ушло всего пять лет, и в настоящее время каждый четвертый пассажирский авиалайнер Boeing поставляет покупателям из Китая.

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Экономика Китая
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