ОПЕК потеряет от ухода Катара — эксперт

Москва, , 14:31 — REGNUM Катар выйдет на глобальный рынок нефти как самостоятельный игрок, что может пошатнуть позиции ОПЕК и их усилия по удержанию высоких цен на нефть, но при этом ситуация на глобальном рынке энергоносителей практически не изменится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил инвестиционный директор Private Banking Локо-Банка Роман Серпенинов, комментируя решение Катара покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.

«Скорее всего, выход Катара из ОПЕК незначительно отразится на котировках нефти, так как доля добычи страны была на уровне около 2% от всего объема добычи картеля», — считает Серпенинов.

При этом, уверен он, выход Катара из объединения стран нефтедобытчиков отрицательно скажется на самой ОПЕК.

«В 2019 году Катар сможет без каких-либо ограничений наращивать объемы добычи нефти, сам факт этого частично подрывает усилия по поддержке цен на нефть странами ОПЕК и РФ. Но сейчас все равно нет ожиданий существенного роста добычи со стороны Катара», — уверен Серпенинов.

Между тем министр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби отметил, что Катар выходит из ОПЕК не по причине разногласий с другими участниками организации, а с тем, чтобы закрепить свои позиции как надежного поставщика энергии на мировом рынке

«Между Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами есть разногласия, поэтому некоторые аналитики могли ожидать подобного шага. Сейчас Катар планирует сосредоточиться на добыче природного газа. Но при этом котировки нефти сегодня продолжают рост», — отметил Серпенинов.

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