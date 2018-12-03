УФАС предупредило перевозчика в Чувашии за снижение цен на проезд

Чебоксары, , 14:30 — REGNUM В Чувашии антимонопольное ведомство выдало перевозчику предупреждение за снижение цены за проезд по трём маршрутам. В УФАС считают, что действия предпринимателя содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь идёт о регулируемых маршрутах, где тариф установлен в размере 2,97 рублей за 1 км пути, в то время как перевозчик установил стоимость, исходя из тарифа в 2,71 и 2,68 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ УФАС.

В ведомство обратилось общество «Городской таксомоторный парк» (ГТП), ссылаясь на незаконное занижение стоимости проезда индивидуальным предпринимателем, который занимается пассажирскими перевозками по межмуниципальным маршрутам №№ 118, 163 и 165. Тарифы на данных маршрутах являются регулируемыми и установлены постановлением Кабинета министров Чувашии: с 10 мая 2018 года тариф на перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (с НДС) установлен в размере 2,97 рублей за 1 км пути.

УФАС со ссылкой на информацию компании «АвтоВАС» отмечает, что стоимость билетов с начального пункта до конечного по маршруту № 118 «Новочебоксарск — Эльбарусово» составляет 98 рублей при протяжённости маршрута 36,2 км, тариф за 1 км пути — 2,71 рублей. Билет на маршруте № 163 «Новочебоксарск — Шанары» составляет 143 рубля при протяжённости 52,7 км (то есть 2,71 руб/км), на маршруте № 165 «Новочебоксарск — Карабаши» проезд стоит 125 рублей при протяжённости 46,6 км (то есть 2,68 руб/км).

В антимонопольной службе подчёркивают, что предприниматель на данных трёх маршрутах применяет на тариф ниже установленного правительством Чувашии для данного вида перевозок.

«Это может негативно сказаться на спросе услуг иных перевозчиков, осуществляющих перевозки по регулируемым маршрутам и устанавливающим тарифы на перевозки строго в соответствии с фиксированным тарифом в размере 2,97 руб. за 1 км. Таким образом, такие перевозчики, соблюдая законодательно установленные тарифы на перевозки, могут понести убытки в своей деятельности», — говорят в УФАС Чувашии.

Ведомство выдало предпринимателю предупреждение со сроком исполнения до 14 декабря 2018 года действий. Оно предполагает установление тарифа, предусмотренного постановлением правительства.

«При условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением», — напоминают в УФАС.