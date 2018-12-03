Во Франции «желтые жилеты» заблокировали 11 топливохранилищ Total

Париж, , 14:20 — REGNUM Участники протестных акций «желтых жилетов» во Франции заблокировали доступ к 11 хранилищам топлива компании Total. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает 3 декабря Reuters.

Отмечается, что в связи с перебоями поставок уже вынуждены были приостановить работу 75 автозаправочных станций. Всего сеть АЗС Total во Франции насчитывает 2,2 тыс. заправок.

По словам местного чиновника, в департаменте Морбиан в Бретани на западе страны власти рассматривают возможность ограничения отпуска топлива потребителям.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что, несмотря на массовые беспорядки в Париже и других городах страны, подавляющее большинство граждан Франции (72%) поддерживают движение «желтых жилетов», протестующих против повышения цен на горючее.

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