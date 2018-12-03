Россия спокойно «переварит» уход Катара из ОПЕК — эксперт

Москва, , 14:13 — REGNUM Можно пытаться искать причины в том, что Катар хотел бы проводить независимую политику относительно добычи нефти. Но пока это могут быть только догадки. Катар продолжает выполнять все взятые на себя международные обязательства. Выход из ОПЕК регулируется Уставом организации, и все члены принимают свои решения, исходя из собственных интересов и опираясь на этот документ, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

«Катар хочет сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа. Производство СПГ планируется повысить с 77 до 110 млн тонн в год. Катар является крупнейшим экспортер этого вида сырья», — отметил эксперт.

Учитывая относительно небольшую долю добычи нефти в сравнении с Саудовской Аравией, Россией и другими крупными нефтедобывающими странами — членами и не членами ОПЕК, решение катарских властей не должно оказать заметного влияния на цены на сырье. Есть более значимые факторы, которые будут регулировать спрос — предложение на рынке нефти. Развитие торговых отношений США — Китай более значимый фактор для участников нефтяного рынка.

«Экономика России также вполне спокойно «переварит» это факт. На нефтяном рынке Катар — не конкурент России. На рынке газа, если будут реализованы все «потоковые» проекты, также влияние на долю России будет не сильно заметно», — считает Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря 2018 года в Дохе министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что страна с 1 января 2019 года решила прекратить членство в ОПЕК. Министр пояснил, что такое решение связано с намерением страны сосредоточить усилия на добыче газа.

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