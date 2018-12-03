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В Караево-Черкесии ищут место под еще один фруктовый сад

Экономика

Стоимость проекта составит более 1 млрд рублей

В Караево-Черкесии ищут место под еще один фруктовый сад
Аполлинарий Васнецов. Ветка яблони. 1930

Черкесск, 3 декабря 2018, 14:11 — REGNUM  Успешный проект по закладке фруктовых садов интенсивного типа в Карачаево-Черкесии намерены повторить. Компания «Сады Карачаево-Черкесии» планирует заложить в 2019 году еще один сад, в котором будут высажены более 1 млн саженцев.

Необходимо найти под посадки подходящую территорию — около 300 гектаров. Пока рассматриваются Прикубанский и Зеленчукский районы, сообщил ТАСС генеральный директор компании Дмитрий Ландырев.

По его словам, в настоящее время проводится анализ почвы в местах предлагаемых посадок, соответствие их для садоводства по климатическим условиям. Заявка на финансирование подана. Инвест-проект рассматривается в Минвказе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии с 2016 года реализуется проект создания фруктовых садов интенсивного типа. В Адыге-Хабльском районе весной 2017 года состоялась высадка первой очереди садов. В настоящее время уже разбит сад на площади 203 гектара. При выходе проекта на полную мощность аграрии намерены получать до 50 тонн яблок с гектара.

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Сельское хозяйство
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