На выставке EDEX-2018 представлены почти 300 образцов вооружений из России

Каир, , 14:10 — REGNUM Единая российская экспозиция на выставке вооружений EDEX-2018, которая проходит в Каире с 3 по 5 декабря, включает почти 300 образцов вооружения, произведённого в России, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

Организатором российской экспозиции выступил «Рособоронэкспорт», входящий в состав Ростеха. Всего в рамках выставки будет представлена продукция 11 предприятий из России, в частности, истребители, боевые вертолеты, ракетные системы и зенитно-ракетные комплексы, беспилотные комплексы, корабли и многое другое. Также на постоянной площадке EDEX-2018 показан натурный образец боевого вертолета Ка-52.

«Мы представляем большинство экспортных новинок российского производства, которые сейчас активно завоевывают позиции на мировом рынке вооружений», — прокомментировал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, представленная продукция вызовет большой интерес у представителей египетских вооруженных сил, военных ведомств стран Северной Африки и Ближнего Востока, а также у гостей из других регионов мира.

Первая выставка вооружений EDEX-2018 проходит в Международном выставочном центре в Каире под патронажем президента Египта А. Ас-Сиси. Кроме России, в выставке принимают участие Франция, КНР, Саудовская Аравия, ОАЭ, США, ФРГ, Италия, Великобритания, Греция, ЮАР и Белоруссия.