Замглавы Минприроды РФ назначен Владимир Логинов

Москва, , 13:34 — REGNUM Согласно распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ назначен Владимир Логинов, сообщили в Минприроды РФ.

Логинов будет контролировать и координировать работу Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Также новый замминистра возьмет на контроль вновь созданный Департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Справка ИА REGNUM :

Владимир Логинов (1965 года рождения) окончил Московский институт стали и сплавов.

Прошёл переподготовку в Высшей школе управления АПК и агробизнеса.

Занимал руководящие должности в крупных предприятиях и федеральных государственных структурах и учреждениях.

С 2009 года возглавлял Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов (АСИ).

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