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Выборгский завод завершил строительство траулера «Баренцево море»

Экономика

Судно оснащено траловым комплексом и фабрикой по переработке рыбы

Выборг, Ленинградская область, 3 декабря 2018, 13:27 — REGNUM  Специалисты Выборгского судостроительного завода завершили работы по созданию головного траулера-процессора проекта KMT01 «Баренцево море». 5 декабря судно будет спущено на воду, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Уникальность этого события, отмечают на предприятии, состоит в том, что впервые в истории современной России на воду спускается построенное на отечественной верфи судно подобного типоразмера, обладающее передовым оборудованием и высочайшим уровнем автоматизации.

Судно было заложено 31 мая 2017 года и является головным в серии из четырех единиц, которые строятся на Выборгском судостроительном заводе «под ключ». Строительство судов ведется в рамках действия программы «инвестиционных квот», стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Заказчиком судна является АО «Архангельский траловый флот», входящий в НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум».

Каждое судно будет оснащено современным траловым комплексом последнего поколения и фабрикой по переработке рыбы, что дает судну возможность обработки до 160 тонн сырца в сутки. Проект КМТ01 обладает размерениями 86 на 17 метров будет иметь ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 и предназначен для работы на Северном рыбохозяйственном бассейне. Установленная на борту автоматизированная фабрика и рыбомучная установка предназначена для выпуска филе, рыбьего жира, рыбной муки и консервов.

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Судостроение
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