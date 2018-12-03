В Чечне открылось производство по огранке бриллиантов

Грозный, , 13:24 — REGNUM Фабрика по огранке драгоценных камней открылась в Грозном. Это первое производство в данной сфере в Чечне. К работе на нем будут привлечены ведущие геммологи и огранщики, а продукция будет поставляться за рубеж, в том числе в Китай и Индию, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе главы и правительства региона. Всего на фабрике будут трудоустроены 60 человек.

Инвестором проекта выступил директор «HVK International» Сани Сакария из Индии. Он участвовал в торжественной церемонии открытия фабрики, которая оснащена новейшими станками ведущих мировых производителей оборудования, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отмечая, что в Чечне дан старт зарождению необычной отрасли экономики, он высказал уверенность, что «подобные фирмы способствуют формированию имиджа республики как культурного и делового центра, открытого и удобного для сотрудничества».

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2018 года в России вступило в силу постановление правительства РФ по проведению эксперимента маркировки отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них контрольными знаками. Это делается для того, чтобы исключить некачественный товар на рынке.