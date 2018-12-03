Hyundai вложит 16 млрд рублей в создание завода двигателей в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Корейский автоконцерн Hyundai вложит 16 млрд рублей в строительство своего завода автомобильных двигателей в Санкт-Петербурге. Автосборочный завод концерна, работающий в городе на Неве, является флагманом городского автопрома.

Как сообщила пресс-служба Смольного, межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам при Минпромторге России одобрила заявку компании «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» на получение для нового завода льготных условий налогообложения, предусмотренных режимом промышленной сборки.

Строительство начнется после подписания трехстороннего инвестиционного договора между автоконцерном Hyundai, Минпромторгом и правительством Санкт-Петербурга.

«Благодаря проекту в городе на Неве появится более 1,2 тысячи новых рабочих мест. На производстве собираются выпускать двигатели и трансмиссии для моделей Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio», — отметили в Смольном.

Ранее в прессе называлась цифра в 27 млрд рублей, которые Hyundai вложит в создание завода автомобильных двигателей в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, мощность предприятия составит 150 тысяч бензиновых двигателей в год. Этими моторами будут оснащаться, в том числе, производимые в Петербурге машины марок Hyundai и Kia.

Автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает в Петербурге с 2010 года. В настоящее время предприятие является вторым крупнейшим автозаводом в России после АвтоВАЗа. На заводе в Петербурге производятся модели Kia Rio, Kia Rio X-Line, Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

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