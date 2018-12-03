Для автобазы администрации главы Чувашии закупают ещё пять машин, подороже

Чебоксары, , 12:46 — REGNUM «Автобаза администрации главы Чувашской Республики», которая ранее закупили три дорогих легковых автомобиля, приобретает ещё пять — по ещё более высокой стоимости. Соответствующий аукционы опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает бюджетное учреждение «Автобаза администрации главы Чувашской Республики». За счёт средств республиканского бюджета приобретаются пять легковых автомобилей, начальная стоимость каждого аукциона — 1 660 000 рублей, итого за пять машин максимальная сумма составляет 8 300 000 рублей.

Технические условия схожи. Это легковой автомобиль должен быть новым, изготовленным не ранее 2018 года, мощностью 150 лошадиных сил, экологического класса Euro 5, тип кузова — цельнометаллический, седан, цвет — чёрный, с автоматической коробкой передач, с климат-контролем, датчиками дождя, света и парковки. Аукционы состоятся 13 декабря.

Напомним, что в августе 2018 года автобазой администрации главы Чувашии уже было закуплено три дорогих автомобиля — по 1,5 млн каждый. Стоимость контракта соответствовала начальной цене аукциона, то есть победитель не снизил цену. Контракты были заключены с обществом «ТрансТехСервис-21».

Кроме того, бюджетное учреждение выступает заказчиком аукциона по оказание услуг по сервисному техническому обслуживанию и ремонту двух автомобилей Volkswagen Phaeton. На это предусмотрено 306 896,50 рублей из средств автобазы администрации главы. Ещё 249 936,93 выделяется на ремонт автомобиля Mercedes-Benz.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году власти закупили две иномарки представительского класса за 8,3 млн рублей — чёрные «Фольксваген Фаэтоны» «с кожаными салонами и декором из дерева». Тогда оппозиция призывала «быть скромнее» и ездить на «Ауди», оставшееся от предыдущего руководства региона, а на «эти деньги приобрести машины скорой помощи». Сторонники закупки высказали мнение, что когда речь идет «о безопасности главы Чувашии», «имидже Чувашии и её народа» перед другими регионами и иностранными делегациями, обсуждать подобные вопросы некорректно.

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Так же закупаются около 220 тыс. литров бензина различных марок и около 9 тыс. литров дизтоплива на сумму 10 931 934,45 рублей, 770 литров моторного масла за 213 117,86 рублей и технические жидкости на 79 200 рублей (указана максимальная цена контрактов).