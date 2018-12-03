Саммит G20 поддержал рубль

Москва, , 12:12 — REGNUM Несмотря на внезапную отмену встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, можно сказать, что саммит G20 в аргентинской столице прошел для российской валюты неплохо, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Дело, конечно, не в том, что российский президент в Буэнос-Айресе смог нарисовать схему произошедшего в Керченском проливе для Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. И даже не в том, что Путин и Трамп все же смогли немного пообщаться и обсудить морской инцидент с украинскими судами. Главное, чего ждали и в России, и в мире, — это результаты встречи США и Китая», — отметил эксперт.

Именно «торговые войны» сейчас больше всего беспокоят всех без исключения инвесторов и экономистов. Поэтому сообщения в СМИ о том, что стороны смогли существенно продвинуться в переговорах, должны быть восприняты на рынке весьма оптимистично.

«Так что начало недели (3 декабря) для российской валюты должно стать очень комфортным, в сравнении с тем, что могло быть, если Дональд Трамп и Си Цзиньпин не смогли бы договориться. Рубль по отношению к американскому доллару сегодня будет торговаться в диапазоне 66,30−67,30 и к евро 75−76», — считает Быков.

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