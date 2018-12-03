Назван срок перевода всего общественного транспорта Челябинска на газ

Челябинск, , 11:47 — REGNUM В Челябинске весь общественный транспорт переведут на газ к 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Губернатор Борис Дубровский надеется на то, что эта мера положительно скажется на экологической ситуации в городе. В рамках соглашения между правительством области и компанией «НОВАТЭК» для Челябинска будет закуплено 300 автобусов, работающих на транспортных маршрутах.

По мнению губернатора, требование по использованию газомоторного топлива можно распространить и на коммунальную технику, которая будет закупаться в будущем. Ранее Борис Дубровский выступил с инициативой снижения транспортного налога для граждан, которые переведут личные автомобили на сжиженный газ.

Как пишет издание Накануне.Ru, в перспективе требования о работе на газомоторном топливе могут распространить на коммунальную технику, которая будет закупаться в будущем.