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Назван срок перевода всего общественного транспорта Челябинска на газ

Экономика

К 2020 году

Челябинск, 3 декабря 2018, 11:47 — REGNUM  В Челябинске весь общественный транспорт переведут на газ к 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Губернатор Борис Дубровский надеется на то, что эта мера положительно скажется на экологической ситуации в городе. В рамках соглашения между правительством области и компанией «НОВАТЭК» для Челябинска будет закуплено 300 автобусов, работающих на транспортных маршрутах.

По мнению губернатора, требование по использованию газомоторного топлива можно распространить и на коммунальную технику, которая будет закупаться в будущем. Ранее Борис Дубровский выступил с инициативой снижения транспортного налога для граждан, которые переведут личные автомобили на сжиженный газ.

Как пишет издание Накануне.Ru, в перспективе требования о работе на газомоторном топливе могут распространить на коммунальную технику, которая будет закупаться в будущем.

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Перевод транспорта на газомоторное топливо
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