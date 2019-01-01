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Регионы получили право повышать налог на прибыль организаций

Экономика

И делать это по своему усмотрению

Регионы получили право повышать налог на прибыль организаций
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Налоги

Москва, 1 января 2019, 08:30 — REGNUM  Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который направлен на то, чтобы разрешить субъектам РФ не устанавливать льготную ставку налога на прибыль, сообщает ИА REGNUM.

Ранее размер минимальный льготной ставки был ограничен 13,5%. Такие нормы продолжат действовать до 2022 года, однако теперь каждый регион получи право отменить льготу и повысить ставку налога.

Такие нововведения стали необходимыми в связи с отказом от консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). В Минфине опасались возможных рисков от такого нововведения — например, в бюджеты субъектов могли бы сократиться размеры поступлений. Поэтому правительство предложило регионом воспользоваться правом повышать ставку налога на прибыль организаций по своему усмотрению.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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