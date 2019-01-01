Завершается налоговый маневр

Москва, , 07:30 — REGNUM Закон, направленный на завершение в РФ проведения налогового маневра в нефтяной отрасли, вступил в силу сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Теперь экспортные пошлины на нефть будут планомерно снижаться, пока не составят 0%. Другими словами, они должны исчезнуть к 2024 году.

При этом параллельно и пропорционально этому процессу будет увеличиваться ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтедобытчиков. Эти доходы будут уходить напрямую в бюджетную систему PФ.

Замена экспортных пошлин на НДПИ необходима сегодня, чтобы сократить бюджетные ассигнования, которые получают нефтяники, объясняли ранее в правительстве. Так, на субсидирование экспортных пошлин из госбюджета раньше уходило порядка 1,1 трлн рублей каждый год. Это связано с тем, что стоимость продуктов переработки нефти меньше, чем цена на нефть, поэтому экспортные пошлины субсидируются из госбюджета. Теперь, в связи с постепенным отказом от экспортных пошлин, эти средства удастся сохранить в госказне.