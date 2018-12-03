Вслед за Катаром из ОПЕК начнут выходить и другие государства?

Москва, , 11:18 — REGNUM Выход Катара из ОПЕК показал, что есть вероятность раскола этой организации, полагает директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«ОПЕК — это картель, у которого есть единые интересы, но это только одна сторона медали, — отметил экономист. — Вторая сторона — это глубокие противоречия, причём не столько в узко экономическом, сколько в геополитэкономическом аспекте. Часть стран ориентирована на крупнейшие ТНК и соответственно государственный аппарат США и ЕС, с которым эти корпорации сращены, а часть ориентирована на относительно независимую жизнедеятельность, тяготея к блоку со странами полупериферии. Это глубокое внутреннее противоречие. В силу этого та или другая из конкретных стран, в частности небольших по численности, но очень значимых по нефтедобыче, может уйти из ОПЕК, потому что у них есть и другие интересы, кроме продажи нефти по выгодным ценам».

В этой связи, как объяснил Бузгалин, существует возможность раскола ОПЕК.

«Однако я думаю, что значительная часть нефтедобывающих стран всё равно будет объединена в тот или иной картель, даже если ОПЕК изменит свою конфигурацию, — подчеркнул экономист. — Что касается конкретно Катара, то это символичный и значимый звонок, но пока не катастрофа для ОПЕК».

Напомним, что в ОПЕК входят такие страны, как Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. В целом картель держит под своим контролем примерно две трети мировых запасов черного золота. На их долю приходится около 35% от всемирной добычи, или половина мирового экспорта нефти.