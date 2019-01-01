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Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

Экономика

Чтобы повысить пенсии

Москва, 1 января 2019, 06:00 — REGNUM  Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM.

Ранее такие средства, как денежные, так и средства от реализации конфискованного имущества, уходили в федеральный бюджет. Теперь они будут уходить в бюджет Пенсионного фонда.

За счет них правительство рассчитывает пополнять бюджет ПФР, чтобы в том числе сократить его дефицит. Это позволит увеличить размер пенсионных выплат гражданам РФ в рамках начавшейся пенсионной реформы, которая направлена на увеличение пенсионного возраста граждан РФ.

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Коррупция и борьба с ней
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