Автобусы «Чувашавтотранса» предлагают сдать на металлолом

Чебоксары, , 11:05 — REGNUM В Чувашии на 12 декабря назначено собрание кредиторов ГУП «Чувашавтотранс» регионального минтранса. В повестке — два вопроса, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов состоится в бизнес-центре «Волга». Конкурсный управляющий представит отчёт о своей деятельности, проинформирует о финансовом состоянии должника и его имуществе. Отметим, что ранее в отчёте арбитражного управляющего отмечалось, что балансовая стоимость предприятия на 31 декабря 2017 года составляла 242 781 рубль, средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и на выплату вознаграждения управляющего, но восстановить платёжеспособность должника невозможно. Признаков преднамеренного и фиктивного производства не было выявлено. По данным на 20 сентября 2018 года, в реестре было требований кредиторов на сумму 84 904 102,66 рублей.

Кроме того, на обсуждение кредиторов вынесен вопрос по сдаче на металлолом списанных автобусов, выявленных в результате инвентаризации. О каком количестве идёт речь, не уточняется.

Напомним, в ноябре кредиторы разрешили конкурсному управляющему сдачу автобусов предприятия в аренду на условиях безубыточности: на тот момент было заключено 24 договора на передачу 89 автобусов в аренду индивидуальным предпринимателям и организациям. Ранее минюст Чувашии заявил о требованиях в размере 7 710 313 рублей 52 копеек, обеспеченных залогом имущества должника. Это арендные долги за земельные участки. В целях исполнения договоров в последующем были заключены договоры залога: в залог министерству юстиции передано четыре автобуса 2017 года выпуска. В связи с этим в рамках банкротного дела «Чувашавтотранса» минюст вышел в Арбитражный суд республики с заявлением о признании ранее заявленной суммы долга «полностью обеспеченной залогом имущества» должника.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 20 сентября 2018 года «Чувашавтотранс» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство на шесть месяцев, до 13 марта 2019 года. Конкурсным управляющим утвержден Юрий Парамонов.

Предприятие обслуживало 231 городских и пригородных маршрутов, 2 междугородных и 23 межобластных маршрутов. С 5 июля 2018 года «Чувашавтотранс» прекратил перевозки по муниципальным маршрутам в Алатыре, Новочебоксарске, Канаше, Козловке, Шумерле, а 20 июля объявил о полной приостановке своей деятельности.