Возврат долгов по советским вкладам переносится

Москва, , 01:40 — REGNUM Закон о продлении срока компенсации средств на советских счетах в Сбербанке еще на год вступил в силу сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Закон направлен на регулирование вопроса о выплатах по вкладам, которые были открыты гражданами СССР в Сбербанке до 20 июня 1991 года. Ранее государство взяло на себя обязательство вернуть средства, которые граждане потеряли — первая версия закона предполагала, что выплаты начнутся в 2003 году.

С тех пор правительство каждый год предлагает перенесли срок начала выплат еще на год. Теперь они начнутся не ранее 2022 года.

Как отмечали в правительстве, для перевода всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства потребуются большие расходы из федерального бюджета, которых там сегодня нет. Так, только в 2019 году на эти цели необходимо выделить около 43,82 трлн рублей, в 2020 году — 45,4 трлн рублей, а в 2021 году — 47,22 трлн рублей.