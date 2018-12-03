«Дональд Трамп добился краха ОПЕК» – экономист Михаил Делягин

Москва, , 11:18 — REGNUM Саудовская Аравия очень серьёзно и грубо нарушила правила ОПЕК, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о выходе Катара из ОПЕК.

«Я думаю, что выход Катара из ОПЕК приведет к снижению цены на нефть, потому что будет означать крах этого картеля, — сказал Делягин. — Я думаю, что это реакция на действия Саудовской Аравии, которая враждебная Катару и которая после убийства [саудовского журналиста Джамаля] Хашогги подверглась шантажу американцев и для того, чтобы не стать объектом нападок глобальных СМИ, резко нарастила объём добычи и уронила цену нефти с 85 до менее чем 60 долларов за баррель».

Иными словами, Саудовская Аравия, как полагает Делягин, очень серьёзно и грубо нарушила правила ОПЕК.

«Нарушения со стороны других членов ОПЕК бывали и раньше, так как это крайне недисциплинированная организация, — добавил экономист. — Но официальный выход из её состава означает её крах. [Экс-президент США Джордж] Буш-старший пытался добиться уничтожения ОПЕК, когда захватывал Ирак. Сейчас [президент США Дональд] Трамп добился этого путём разжигания конфликтов в арабском мире. Можно сказать, что Трамп добился краха ОПЕК. Но крах ОПЕК не означает краха системы ОПЕК+».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Катар с 1 января 2019 года намерен выйти из состава ОПЕК. Об этом заявил министр энергетики страны Саад Шерида аль-Кааби.

По словам министра, такое решение связано с намерением страны сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа. В сентябре Катар объявил, что в ближайшие годы намерен нарастить добычу природного газа с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн в год, введя четыре производственные линии на Северном месторождении.

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