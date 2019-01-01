Вторник, 1 Января 2019 года
00:40:03 МСК

Продлена «заморозка» накопительной пенсии

Экономика

До 2022 года

Москва, 1 января 2019, 00:40 — REGNUM  Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о продлении моратория на выплату гражданам накопительной части пенсионных накоплений, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о заморозке накопительной части пенсии. Мера была введена как временная в 2014 году и должна была быть отменена в 2021 году. Теперь же разморозка накопительной части пенсий может начаться не ранее 2022 года.

Как отмечают в Минфине, сам по себе срок увеличения моратория не столь существенен. Но при этом за это время Минфин сможет разработать необходимые изменения законодательства, которые обеспечат выплату накопительной части пенсий без перебоев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Заморозка накопительной части пенсионных накоплений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить