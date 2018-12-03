Даниловскому рынку в Москве ищут покупателя

Москва, , 11:01 — REGNUM Даниловский рынок в Москве, ставший одним из самых популярных мест в столице, может приобрести акционер группы ПИК Сергей Гордеев. По оценке экспертов, стоимость сделки может составить 1,5−2 млрд рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

Читайте также: На юго-востоке Москвы появится крытый колхозный рынок

Отмечается, что ресторанный холдинг Ginza Project, который является собственником рынка, уже в течение нескольких месяцев ищет покупателя на объект. Однако переговоры периодически приостанавливаются.

В Ginza Project на запрос газеты не ответили. Сергей Гордеев свое участие в переговорах не подтвердил.

Напомним, Даниловский колхозный рынок был организован с мая 1963 года в соответствии с распоряжением Моссовета. В 1986 году было завершено строительство здания. В настоящее время Даниловский рынок находится под управлением холдинга Ginza Project. Городу за объект компания заплатила 425 млн рублей с обязательством вложить ещё 800 млн рублей в реконструкцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Живите, как хотите. В Москве закрывают рынки