Украинские газохранилища наполовину пусты

Киев, , 11:00 — REGNUM Украинские хранилища газа заполнены на 51%, заявили в пресс-службе компании «Укртрансгаз», сообщило 3 декабря информационное агентство «УНН».

За минувшие сутки было израсходовано почти 79 млн куб. м. газа. В данный момент в хранилищах находится чуть более 16 млрд. куб. м. газа и за минувшие сутки запас газа не пополнялся.

Всего на территории Украины существуют 12 хранилищ общей ёмкостью 31 млрд кубических метров газа.

Напомним, в конце октября 2018 года глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что 16,5 млрд кубических метров газа хватит для отопительного сезона 2018−2019 года.

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