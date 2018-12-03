Генпрокуратура начала проверку по фактам хищения энергоресурсов в Дагестане

Махачкала, , 10:59 — REGNUM Генеральная прокуратура инициировала проверку в топливно-энергетическом комплексе Дагестана. По поручению генпрокурора дагестанская республиканская прокуратура проверит исполнение законодательства при транспортировке газа и нефти, обороте нефтепродуктов и использовании товарных знаков, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Особое внимание при проведении проверочных мероприятий, как отметили в ведомстве, будет уделено фактам «безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок, бесхозных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса».

Ход и результаты проверки находятся под контролем Генеральной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент России Владимир Путин дал поручения председателю правительства Дмитрию Медведеву и генеральному прокурору Юрию Чайке принять незамедлительные меры для выявления и пресечения хищений энергоресурсов в Дагестане.

Кроме того, Дмитрий Медведев назначен ответственным за инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей в Республике Дагестан, в том числе выявление бесхозных энергообъектов и оформление прав собственности на них.

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