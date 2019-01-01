Регионы получили новые правила зачисления акцизов

Москва, , 04:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, устанавливающий новые правила зачисления доходов от акцизов в региональные бюджеты, сообщает ИА REGNUM.

Так, теперь 80% доходов от акцизов на алкоголь будут получать бюджеты субъектов РФ. Ранее такие поступления делились поровну с федеральным центром и регионы могли претендовать только на 50%.

Однако наиболее существенное изменение касается распределения доходов от акциза на бензин. В течение января 2019 года в регионы будет уходить 86,65% доходов от таких акцизов, но с февраля по декабрь доля регионов снизится до 58,2% с доходов.

Между тем закон устанавливает, что к 2024 году все доходы с акцизов на бензин должны перечисляться в регионы. Так в 2020 году они будут получать 66,6% от доходов, в 2021 году — уже 74,9%. К 2022 году доля регионов в распределении доходов от топливных акцизов составит 83,3%, в 2023 — 91,6%, а в 2024 — как раз 100%.