Цены вырастут: ставка НДС увеличилась с 18% до 20%

Москва, , 00:20 — REGNUM Вступил в силу закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает ИА REGNUM.

Теперь ставка НДС составит 20%, а не 18%, как ранее. Впрочем, для некоторых товаров — лекарств, некоторых продуктов питания и товаров для детей — ставка налога будет льготной и сохранится на уровне 10%.

Однако такие меры не спасут от роста цен. Так, согласно прогнозам Минэкономразвития и оценкам Центробанка РФ, рост НДС приведет к ускорению инфляции. Показатель выйдет за пределы установленного целевого значения в 4% и по итогам 2019 года достигнет 4,3%. Однако в первую половину года инфляция достигнет 5−5,5%, считают и в Минэкономразвития, и в ЦБ.