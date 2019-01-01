Вторник, 1 Января 2019 года
00:20:01 МСК

Цены вырастут: ставка НДС увеличилась с 18% до 20%

Экономика

Это разгонит инфляцию

Москва, 1 января 2019, 00:20 — REGNUM  Вступил в силу закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает ИА REGNUM.

Теперь ставка НДС составит 20%, а не 18%, как ранее. Впрочем, для некоторых товаров — лекарств, некоторых продуктов питания и товаров для детей — ставка налога будет льготной и сохранится на уровне 10%.

Однако такие меры не спасут от роста цен. Так, согласно прогнозам Минэкономразвития и оценкам Центробанка РФ, рост НДС приведет к ускорению инфляции. Показатель выйдет за пределы установленного целевого значения в 4% и по итогам 2019 года достигнет 4,3%. Однако в первую половину года инфляция достигнет 5−5,5%, считают и в Минэкономразвития, и в ЦБ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменения в Налоговом кодексе РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить