В Псковской области уравняли налоговую нагрузку граждан РФ и нерезидентов

Псков, , 10:20 — REGNUM В Псковской области повышен размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, соответствующий закон приняли депутаты регионального парламента.

Документом регулируется налогообложение доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях Псковской области на основании патента.

Размер коэффициента повышен с 1,694 до 1,737, что позволит приблизить величину фиксированного авансового платежа по налогу, уплачиваемого иностранцами, к сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13% от средней заработной платы российских граждан.

«Эта мера уравняет налоговую нагрузку граждан России и нерезидентов РФ, тем самым увеличив конкурентоспособность россиян на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации», — сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как отметил председатель комитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников, ранее в Псковской области был установлен самый низкий коэффициент по Северо-Западу. Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв сообщил, что у предпринимателей региона никаких вопросов по этому коэффициенту никогда не возникало.

«Его незначительное увеличение не скажется негативно на региональном рынке труда», — отметил бизнес-омбудсмен.

По данным управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, с января по сентябрь 2018 года в регионе выдано 1666 патентов иностранным гражданам. Кроме того, 195 иностранцам выданы патенты с продлением его действия.