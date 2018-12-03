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Модернизацию Жатайской судоверфи в Якутии профинансирует федеральный бюджет

Экономика

На эти цели выделены 4,1 млрд рублей

Якутск, 3 декабря 2018, 10:22 — REGNUM  На строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи в Якутии будет потрачено 5,7 млрд рублей, 4,1 млрд из которых поступят из бюджета страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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Проект масштабной реконструкции судоверфи в посёлке Жатай вошёл в программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Предполагается, что после модернизации предприятие сможет производить до 10 судов в год, шесть ремонтировать и обслуживать и два утилизировать.

Как предполагается, такая мощность судостроительного предприятия позволит обновить флот и тем самым обеспечить грузоперевозки внутренним водным транспортом по реке Лена и по Северному морскому пути. На данным момент суда, которые осуществляют грузовые перевозки по Якутии, устарели, требуют ремонта и замены, констатировали в правительстве республики. С помощью модернизации судоверфи суда планируют обновить в 2019—2021 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судоверфи в Жатае было выделено 550 млн рублей. Этих денег хватило на строительство трёх судов и ремонт пяти. Средства тогда поступили от республиканской инвестиционной компании «РИК-Плюс».

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