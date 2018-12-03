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Капитализация Microsoft превысила рыночную стоимость Apple

Экономика

Капитализация Microsoft составила $851,2 млрд против $847,4 млрд Apple

Вашингтон, 3 декабря 2018, 10:18 — REGNUM  Капитализация американской компании Microsoft превысила рыночную стоимость Apple, сообщает MarketWatch.

Отмечается, что по итогам торгов 30 ноября акции Microsoft поднялись на 0,6%. Таким образом, капитализация компании составила $851,2 млрд. В свою очередь акции Apple подешевели на 0,5%, снизив рыночную стоимость компании до $847,4 млрд.

Напомним, ранее директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что компания планирует активно инвестировать средства в развитие игровой индустрии.

По его словам, доход Microsoft от игровой индустрии превысил $10 млрд в год, а компания активно занимается развитием собственной игровой платформы Xbox, что позволило довести число пользователей сервиса Xbox Live до $57 млн в месяц.

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