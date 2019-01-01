За увольнение предпенсионеров вводится уголовная ответственность

Москва, , 02:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о введении уголовной ответственности для работодателей, которые необоснованно уволили или не приняли на работу граждан предпенсионного возраста, сообщает ИА REGNUM.

Автором инициативы выступил президент РФ Владимир Путин. Нововведение дополнит закон о настройке пенсионной системы РФ, который направлен на повышение пенсионного возраста граждан РФ с 2019 года.

Теперь за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение граждан из-за достижения ими предпенсионного возраста грозит уголовный штраф в размере до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Под предпенсионным возрастом понимается пятилетний период перед выходом на пенсию.

При этом, как отмечала ранее вице-премьер Татьяна Голикова, под необоснованностью увольнения или отказа в трудоустройстве понимается решение, которое работодатель принял исходя из обстоятельств, не связанных с деловыми и профессиональными качества работника.