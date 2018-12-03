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Почему не стоит завидовать зарплатам жителей ЯНАО и Чукотки

Экономика

Самые высокие и самые низкие заработные платы в России — ещё не показатель, полагает эксперт

Москва, 3 декабря 2018, 10:17 — REGNUM  Несмотря на то, что самые высокие зарплаты, согласно исследованию РИА «Рейтинг» оказались у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого автономного округа, завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин полагает, что по уровню жизни ни один регион не сравнится с Москвой.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги рейтинга, в котором сказано, что Москва по-прежнему занимает высокую позицию, однако за год столица России переместилась с третьего места на пятое, он, в частности, отметил:

«К любым рейтингам нужно относиться критически. Тот же уровень зарплат, конечно, не симметричен уровню качества жизни. В конце концов, южное солнце делает комфортнее жизнь любого человека. А чтобы получить такие блага, жителю Севера нужно лететь далеко и задорого.

Кроме того, ведь речь идёт о легальных, «белых», зарплатах. Теневой экономике куда труднее развернуться на Севере, чем на Юге. Плюс ко всему большое количество сельского населения в целом ряде регионов способствует уменьшению статистического уровня зарплаты. При этом за счет личного подсобного хозяйства можно жить не хуже, чем в городе. Поэтому завидовать северянам особо не стоит. Мне кажется, по уровню жизни как комплексному показателю лидирует всё-таки столица. И это так уже много-много лет. Других вариантов, увы, не предвидится».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что самые высокие зарплаты в России получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого автономного округа, а самые низкие платят в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщило РИА «Рейтинг» по итогам исследования. Зарплату более 100 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ) получают 4,4% граждан России, что на 0,3% выше данных 2016 года. Менее 15 тыс. рублей в месяц зарабатывают 20% работников.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители ЯНАО и Чукотки получают самые высокие зарплаты в России

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