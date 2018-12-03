Граждане РФ описали «идеального» работодателя

Москва, , 10:15 — REGNUM Жители России описали черты идеального работодателя. По мнению большинства работников «идеальный работодатель» — это высокая зарплата (75%) и хороший социальный пакет (63%). Такие данные Национального агентства финансовых исследований приводит РГ.

На третьем месте — стабильность компании (экономическая устойчивость, отсутствие опасений сокращения персонала), об этом заявили 51% опрошенных. Карьерный рост важен для 45% работников (в 2017 году — 39%).

80% работающих жителей России удовлетворены условиями труда

Также в определение «идеальный работодатель» граждане вкладывают такие понятия, как возможность профессионального роста (25%) и обучение сотрудников, повышение квалификации (24%). Значимость дружеских отношений в коллективе за год снизилась на 7% до 29%.

Читайте также: Каким должен быть «идеальный» работодатель: мнение граждан РФ

Как сообщало ИА REGNUM, практически каждый второй работающий житель России (49%) просил повышения зарплаты в течение последних трех лет. Получала прибавку лишь половина обратившихся к начальству.

Подробнее: Половина работающих жителей России просит прибавить зарплату