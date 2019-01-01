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МРОТ вырос на 117 рублей

Экономика

Минимальная зарплата составит 11,280 тыс. рублей

МРОТ вырос на 117 рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 1 января 2019, 00:00 — REGNUM  Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ИА REGNUM.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина, МРОТ не должен опускаться ниже прожиточного минимума. Кроме того, с 1 мая 2018 года минимальная зарплата в РФ приравнена к уроню прожиточного минимума.

В связи с этим, с 1 января 2019 год МРОТ вырастет на 117 рублей и составит 1,048 рублей. Таким образом, минимальная зарплата гражданина РФ составит 11,280 тыс. рублей.

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Повышение минимального размера оплаты труда
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