МРОТ вырос на 117 рублей

Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ИА REGNUM.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина, МРОТ не должен опускаться ниже прожиточного минимума. Кроме того, с 1 мая 2018 года минимальная зарплата в РФ приравнена к уроню прожиточного минимума.

В связи с этим, с 1 января 2019 год МРОТ вырастет на 117 рублей и составит 1,048 рублей. Таким образом, минимальная зарплата гражданина РФ составит 11,280 тыс. рублей.