«Коммунальные технологии» в Чувашии могут пойти на «мировую» с кредиторами

Чебоксары, , 10:10 — REGNUM 14 декабря в Чувашии состоится первое собрание кредиторов ООО «Коммунальные технологии» (КТ). В повестку дня вынесены вопросы о дальнейшей процедуре банкротства, в числе вариантов — финансовое оздоровление или мировое соглашение с кредиторами, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На первое собрание кредиторов вынесено девять вопросов. Временный управляющий представит отчёт о проделанной работе, а также предлагает обсудить четыре варианта дальнейшей процедуры банкротства с последующим обращением в суд: проведение финансового оздоровления, введение внешнего управления, заключение мирового соглашения между должником и кредиторами, признание должника банкротом и открытии конкурсного производства.

Кроме того, на собрании кредиторов планируется выбрать реестродержателя, определить саморегулируемую организацию по представлению в суд кандидатуры арбитражных управляющих, либо выбрать арбитражного управляющего. Также будет образован комитет кредиторов (состава, полномочия), избран его представитель.

Отметим, что ранее Арбитражный суд Чувашии удовлетворил заявление АО «Чувашская энергосбытовая компания» об установлении очередности погашения требований по текущим платежам. В судебном документе сообщалось, что по состоянию на 28 сентября 2018 года общая задолженность по текущим платежам в рамках процедуры банкротства КТ по ряду договоров энергоснабжения и договору поставки электрической энергии в целях компенсации потерь в сетях составляет 135,7 млн рублей.

«Принесено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета ООО «Коммунальные технологии» в лице руководителя и (или) арбитражного управляющего производить оплату текущих платежей четвертой и пятой очередей до вступления в законную силу судебного акта по рассмотрению заявления об установлении очередности погашения требований по текущим платежам АО «Чувашская энергосбытовая компания» по договорам энергоснабжения и договору поставки электрической энергии в целях компенсации потерь в сетях.

Ходатайство обосновано заявителем тем, что непринятие обеспечительной меры может привести к нарушению очередности оплаты текущих платежей, что поставит АО «Чувашская энергосбытовая компания» перед угрозой потери статуса субъекта ОРЭМ и, как следствие, статуса гарантирующего поставщика, а также поставит под угрозу надёжное и бесперебойное электроснабжение всех потребителей Чувашской Республики, относящиеся в том числе к категории социально значимых, и, в конечном итоге, может привести к ухудшению социальной и экономической обстановки в регионе», — отмечается в документе.

Суд удовлетворил ходатайство энергетиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о расторжении договора долгосрочной аренды муниципального имущества с ООО «Коммунальные технологии», заключённого в 2007 году. В июле данное решение вступило в силу. В июне в Чебоксарах создали МУП «Теплосеть» с уставным капиталом в 500 тыс. рублей. Учредителем компании выступила администрация Чебоксар.

Определением Арбитражного суда Чувашии от 22 июня 2018 года по заявлению ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» в отношении КТ введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен Владимир Митюнин.

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