В России начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых

Москва, , 00:01 — REGNUM Сразу несколько законов о правилах нового налогового режима для самозанятых граждан РФ вступили в силу сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о проведении в четырех регионах РФ десятилетнего эксперимента по налогообложению граждан, которые «работают на себя». Для них в законе появляется специальный термин — самозанятые. То есть, это граждане, которые не трудоустроены официально, не имеют работодателя или сотрудников в подчинении. В случае, если они получают не больше 200 тыс. в месяц, то они могут зарегистрироваться как самозанятые и пользоваться специальным налоговым режимом. Правила коснутся Москвы и Московской области, Калужской области и Татарии.

Ставки налога на профессиональный доход, который будут платить самозанятые, составит 4%, если гражданин оказывает услуги или продает товары другим физлицам, и 6%, если речь идет о работе с юрлицами.

Уплачивать этот налог можно будет онлайн — через специально разработанное Федеральной налоговой службой приложение «Мой налог». Для регистрации в качестве самозанятого гражданину потребуется лишь скачать приложение на свой смартфон. После этого он сразу получает единоразовый вычет в виде 10 тыс. рублей на счету в приложении. Эти средства можно будет использовать.

Через приложение самозанятый сможет продавать товары или оказывать услуги, формируя при этом фискальные чеки, с которых будет уплачиваться налог. За невыдачу такого чека грозит штраф в размере 20% от дохода, полученного в обход чека. При повторном нарушении штраф вырастет до 100% от дохода, который самозанятый получил без оформления чека. Но первый год проведения эксперимента штрафы применяться не будут.