Регионам России помогут решить проблему обманутых дольщиков

Уссурийск, Приморский край, , 10:07 — REGNUM Для решения проблемы обманутых дольщиков в регионах Минстрой России рассматривает возможность введения программы федеральной поддержки субъектов РФ по указанному вопросу. Об этом 3 декабря заявил журналистам глава ведомства Владимир Якушев.

Проводя в Уссурийске совещание по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» министр подчеркнул, что в России не уменьшается количество обманутых дольщиков и «долгостроев».

По словам Якушева, регионы РФ получили в период с 2017 по 2018 год из федеральной собственности 256 гектаров земли под жилье для обманутых дольщиков, однако данный инструмент решения проблемы, вероятно, «исчерпал себя».

Читайте также: Президенту направят свыше 1000 подписей обманутых дольщиков Подмосковья

«Мы думаем над такой серьезной программой поддержки субъектов, чтобы такой вопрос решить», — подчеркнул глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября руководитель практики «Земля. Недвижимость. Строительство» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Евгений Пугачёв, комментируя информацию о том, что на юге Москвы могут разморозить долгострой «Су-155» подчеркнул, что в ближайшее время ситуация с так называемыми «обманутыми дольщиками» вряд ли разрешится или хотя бы приобретёт позитивный вектор.

Читайте также: В Москве усомнились в «позитивном векторе» достройки проблемных объектов