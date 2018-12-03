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Регионам России помогут решить проблему обманутых дольщиков

Экономика

Глава Минстроя РФ подчеркнул, что в России не уменьшается количество обманутых дольщиков и «долгостроев»

Регионам России помогут решить проблему обманутых дольщиков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дольщики

Уссурийск, Приморский край, 3 декабря 2018, 10:07 — REGNUM  Для решения проблемы обманутых дольщиков в регионах Минстрой России рассматривает возможность введения программы федеральной поддержки субъектов РФ по указанному вопросу. Об этом 3 декабря заявил журналистам глава ведомства Владимир Якушев.

Проводя в Уссурийске совещание по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» министр подчеркнул, что в России не уменьшается количество обманутых дольщиков и «долгостроев».

По словам Якушева, регионы РФ получили в период с 2017 по 2018 год из федеральной собственности 256 гектаров земли под жилье для обманутых дольщиков, однако данный инструмент решения проблемы, вероятно, «исчерпал себя».

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«Мы думаем над такой серьезной программой поддержки субъектов, чтобы такой вопрос решить», — подчеркнул глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября руководитель практики «Земля. Недвижимость. Строительство» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Евгений Пугачёв, комментируя информацию о том, что на юге Москвы могут разморозить долгострой «Су-155» подчеркнул, что в ближайшее время ситуация с так называемыми «обманутыми дольщиками» вряд ли разрешится или хотя бы приобретёт позитивный вектор.

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Проблемы долевого строительства жилья
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