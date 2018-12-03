Понедельник, 3 Декабря 2018 года
11:01:09 МСК

Свердловских клиентов «Ростелекома» «кибератаковали» почти 90 тыс. раз

Экономика

Это уже на 10% больше, чем за весь 2017 год

Свердловских клиентов «Ростелекома» «кибератаковали» почти 90 тыс. раз
Иллюстрация: Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США
Атака

Екатеринбург, 3 декабря 2018, 10:00 — REGNUM  Злоумышленники провели уже около 90 000 кибератак на клиентов телекоммуникационной компании «Ростелеком» по Свердловской области за период январь — ноябрь 2018 года. Об этом сообщил глава направления кибербезопасности екатеринбургского филиала «Ростелекома» Григорий Ахунов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Ахунова, такое количество уже превышает показатель за весь 2018 год на 10%. Такой рост эксперт связывает с расширением доступа простых пользователей к мобильным платёжным системам, онлайн-банкингу и с общим распространением смартфонов.

Напомним, раскрываемость преступлений в онлайн-сфере остается весьма низкой. За период январь — октябрь правоохранительные органы Екатеринбурга смогли раскрыть всего лишь 19 из 129 случаев интернет-мошенничества (12%). А мобильных мошенников удалось вывести на чистую воду лишь в 27 случаях из 190 (14%).

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Екатеринбурга изучает сетевые «криптовалютные» сообщества

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить