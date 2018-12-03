Свердловских клиентов «Ростелекома» «кибератаковали» почти 90 тыс. раз

Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Злоумышленники провели уже около 90 000 кибератак на клиентов телекоммуникационной компании «Ростелеком» по Свердловской области за период январь — ноябрь 2018 года. Об этом сообщил глава направления кибербезопасности екатеринбургского филиала «Ростелекома» Григорий Ахунов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Ахунова, такое количество уже превышает показатель за весь 2018 год на 10%. Такой рост эксперт связывает с расширением доступа простых пользователей к мобильным платёжным системам, онлайн-банкингу и с общим распространением смартфонов.

Напомним, раскрываемость преступлений в онлайн-сфере остается весьма низкой. За период январь — октябрь правоохранительные органы Екатеринбурга смогли раскрыть всего лишь 19 из 129 случаев интернет-мошенничества (12%). А мобильных мошенников удалось вывести на чистую воду лишь в 27 случаях из 190 (14%).

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