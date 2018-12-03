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Индекс промышленного производства Вьетнама вырос на 10% в 2018 г

Экономика

Наибольший рост отмечается в провинции Хатинь

Ханой, 3 декабря 2018, 16:23 — REGNUM  Согласно данным Главного управления статистики Вьетнама, индекс промышленного производства страны вырос на 10,1% за 11 месяцев 2018 г.

Крупнейший прирост индекса в регионах Вьетнама отмечен в прибрежной провинции Хатинь, где был отмечен прирост в 93,2%. Этот результат стал возможен благодаря деятельности металлургического предприятия Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Steel Company. В то же время производство на нефтеперерабатывающем заводе Нгишон обеспечило прирост рейтинга промышленного производства в провинции Тханьхоа на 33,6%. В Ханое индекс увеличился на 7,4%, а в Хошимине — на 8%, сообщает издание Vietnam.net.

По отраслям наибольший прирост промышленного производства отмечен в обрабатывающей промышленности (11%). Затем следует производство электроэнергии (9,2%). Отдельно стоит отметить, что после долгого спада, прирост промышленного производства, пусть и на 0,2%, наблюдается в добывающей промышленности.

Для частных предприятий прирост индекса составил 4,1%, для предприятий с иностранным участием — 3,4%. Государственные предприятия достигли минимального прироста производства в 0,9%.

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Зарубежная хроника
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