Индекс промышленного производства Вьетнама вырос на 10% в 2018 г

Ханой, , 16:23 — REGNUM Согласно данным Главного управления статистики Вьетнама, индекс промышленного производства страны вырос на 10,1% за 11 месяцев 2018 г.

Крупнейший прирост индекса в регионах Вьетнама отмечен в прибрежной провинции Хатинь, где был отмечен прирост в 93,2%. Этот результат стал возможен благодаря деятельности металлургического предприятия Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Steel Company. В то же время производство на нефтеперерабатывающем заводе Нгишон обеспечило прирост рейтинга промышленного производства в провинции Тханьхоа на 33,6%. В Ханое индекс увеличился на 7,4%, а в Хошимине — на 8%, сообщает издание Vietnam.net.

По отраслям наибольший прирост промышленного производства отмечен в обрабатывающей промышленности (11%). Затем следует производство электроэнергии (9,2%). Отдельно стоит отметить, что после долгого спада, прирост промышленного производства, пусть и на 0,2%, наблюдается в добывающей промышленности.

Для частных предприятий прирост индекса составил 4,1%, для предприятий с иностранным участием — 3,4%. Государственные предприятия достигли минимального прироста производства в 0,9%.