В России появились предпенсионеры

Москва, , 00:05 — REGNUM Закон о введении налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста вступил в силу сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Согласно стартовавшей в РФ пенсионной реформе, возраст выхода на пенсию граждан РФ будет расти по году в год, пока не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2024 году. Параллельно, по предложению президента РФ Владимира Путина, в стране также появляется новая категория — граждане предпенсионного возраста. Такой возраст наступает за пять лет до выхода на пенсию.

Такие граждане смогут пользоваться льготами, которые полагаются пенсионерам. Например, они не будут платить налог на имущество, а налоговая база земельного налога для них будет уменьшена на величину кадастровой стоимости участка. Благодаря этому, граждане предпенсионного возраста смогут сэкономить в среднем порядка 2 тыс. рублей ежегодно.