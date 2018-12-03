Вступление губернатора Алтайского края в «Единую Россию» назвали глупостью

Барнаул, , 09:58 — REGNUM Беспартийный губернатор Алтайского края Виктор Томенко вознамерился вступить в партию «Единая Россия». О своём решении он сообщил журналистам ГТРК «Алтай».

Поясняя этот шаг, глава региона напомнил, что именно единороссы выдвинули его в качестве кандидата на пост губернатора края. Кроме того, Виктор Томенко полагает, что в «Единой России» он сможет принести больше пользы жителям Алтайского края.

«Думаю, что в этом случае и поддержка со стороны федерального центра могла бы быть более весомой. Поэтому, всё взвесив, я подал заявление», — заявил губернатор.

Известно, что 7 и 8 декабря Втор Томенко примет участие в работе всероссийского съезда «Единой России» в Москве.

Тем временем алтайский общественник Константин Емешин идею со вступлением губернатора в «Единую Россию» назвал «глупостью».

"Надеюсь Томенко не будет делать этой глупости и вступать в ЕР. А глупость это по двум причинам. Первая — ЕР никакой властью не обладает, это лишь «приводной ремень» для партии «коррумпированной бюрократии». Второе. Поскольку деньги находятся в Москве, то там не важна партийная принадлежность, а работают только механизмы «откатов», либо встраивания в цепочки, которые позволяют оседать федеральным средствам в структурах аффилированных с федеральными чиновниками.

Я недавно обнаружил, что даже по разрекламированной федеральной программе по благоустройству дворов в Барнаул возят 120 килограммовые бетонные мусорницы из Московской области, лавочки из Ленинградской области. А для попадания в логистику этих цепочек не надо партийной поддержки».

Алтайский политтехнолог Константин Лукин уверен, что в данном случае выгодоприобретателем является исключительно партия.

«Теперь он (губернатор Виктор Томенко, — прим. ИА REGNUM ) будет её тащить. На фоне падения рейтингов партии в принципе по всей России, на фоне самого низкого рейтинга ЕР во время выборов в Госдуму, который мы видели в Алтайском крае, партии выгодно вступление более рейтингового участника. Она будет получать с этого свои дивиденды», — заявил он в разговоре с ИА «Банкфакс».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Виктор Томенко — беспартийный, в 2017 году окончил экстрим-губернаторские курсы повышения квалификации, состоял в губернаторском резерве. В регион прибыл из Красноярского края, где в последнее время работал председателем регионального правительства. На выборы выдвинулся «под крылом» алтайских единороссов.

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Выборы в сентябре 2018 года Виктор Томенко выиграл у троих «спойлеров»: депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Владимира Семёнова (ЛДПР), Людмилы Сусловой («Справедливая Россия») и Андрея Крылова (Алтайское отделение Всероссийской политической партии «Партия роста»). В дебатах не участвовал, получил получил 53,50% избирателей.

Примечательно, что выборы прошли при большом числе недействительных бюллетеней: было испорчено 17 577 при действительных 661 271.

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